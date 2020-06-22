وفاة فنان كردي اثر اصابته بكورونا

ذكرت مصادر طبية، الاثنين، بوفاة فنان كردي شعبي في محافظة السليمانية. وقالت المصادر ان "الفنان الكردي الشعبي المعروف عطا جاوشين، توفي اليوم، في السليمانية اثر اصابته بفايروس كورونا". واضافت ان "وفاته جاءت بعد تدهور حالته الصحية".

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