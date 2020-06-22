لم تمنع الاضطرابات السياسية من تصدر مدينة هونغ كونغ قائمة شركة Mercer لاستشارات الموارد البشرية، بأن تكون أغلى مدن العالم معيشة بالنسبة للمغتربين.
وبحسب تقرير نشره المركز في شهر حزيران، حول مستوى المعيشة وتكلفتها في مدن العالم، تصدرت فيه هونغ كونغ قائمة الدول الأغلى معيشة بالنسبة للمغتربين.
وكانت المفاجأة بحلول مدينة عشق آباد التركمانية، في المرتبة الثانية متقدمة على طويكو التي حلت في المرتبة الثالثة، وخلفها بالترتيب كل من زيوريخ، سنغافورة ونيويورك.
واعتمد المركز في تصنيفه على عدد من العوامل تتعلق بتقلبات أسعار العملة وتكلفة التضخم للسلع والخدمات وأسعار الإقامة.
وعلى صعيد أرخص المدن معيشة، تصدرت العاصمة التونسية، تونس، القائمة بحلولها في المركز 209، وخلفها العاصمة الناميبية ويندهوك (208)، والعاصمة الأوزبكية طقشند (207).
يذكر بأن إحصاءات المركز تم جمعها في آذار من هذ العام، لذلك فإن تأثيرات جائحة "كورونا" لم تنعكس على التصنيف بشكل مباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة عربية تتصدر الأرخص...تعرف على أغلى المدن معيشة للمغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.