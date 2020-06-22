بالارقام.. حصيلة كورونا في العالم

ذكرت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفا.
وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و 4 ملايين 841941 حالة شفاء.
بذلك يكون مجموع الإصابات قد زاد بمليونين خلال الـ15 يوما الأخيرة.
وذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصا.
وحسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.
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