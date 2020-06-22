مطالبات بالغاء الامتحانات الوزارية

ناشدت لجنة التربية النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير التربية إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، "لقد طالبنا وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط درجة نجاح مثل الصف السادس الابتدائي، ولكن هيئة الرأي في وزارة التربية ارتأت أن تجري الامتحانات للثالث المتوسط أسوة بالسادس الاعدادي، وحددت تاريخ الامتحانات التي نعتقد أنه في ظل الاوضاع الحالية يستحيل اجراؤها".

واضاف ان "معظم التوجهات التربوية مع اعتماد درجة نصف السنة؛ ولكن هذا يحتاج الى قرار"، مشيرا الى ان "الأمر سيطرح في جلسة مجلس الوزراء وسيصاغ الى قرار معين".

وتابع ان "هناك محافظات ومنها العاصمة بغداد بدأت تزيد فيها أعداد الاصابات بفايروس كورونا، لذلك فإن إجراء الامتحانات في الثاني عشر من تموز - كما حددته الوزارة- أمر شبه مستحيل".

Advertisements

وتابع اللهيبي أن "لجنة التربية النيابية أجمعت على دعم التوجه بعبور صفوف الثالث المتوسط شأنهم شأن السادس الابتدائي، خاصة أن الظروف لا تسمح، لذلك سيكون الخيار الأول هو اعتماد درجة نصف السنة للثالث، ولكن يبقى التاريخ الذي حددته الوزارة هو الفاصل في الأمر".

عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي، اكد ان "على رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية اتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط"، مبيناً أن "أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث المتوسط مهددون بكارثة إنسانية، إذا أصرت وزارة التربية على قرارها إجراء الامتحانات الوزارية لهم، وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات".

وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بـ"إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط أسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق".