حملة ترامب تنفي سقوطها في فخ "تيك توك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد ما تردد عن أن حملة عبر تطبيق تيك توك كانت وراء انخفاض نسبة المشاركة بصورة أكبر من المتوقع خلال تجمع انتخابي عقد السبت في ولاية أوكلاهوما.

وكان جدل قد أثير حول دور مستخدمي تطبيق التراسل الاجتماعي في خدعة القائمين على الحملة بعد أن تقدموا بطلبات للمشاركة في الفعالية على سبيل المزاح.

وأصدر الفريق الانتخابي لترامب بيانا نفى فيه قيام أشخاص بحجوزات زائفة، واتهم وسائل الاعلام والمتظاهرين بإثناء المواطنين عن الحضور.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت أمس الأحد أن مستخدمي تطبيق تيك توك عملوا على التسجيل من أجل الحصول على تذاكر مجانية وبعد ذلك لم يحضروا التجمع الانتخابي.

وأشار التقرير إلى مستخدمة يطلق عليها ماري جو لاوب، كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك تحث فيه المستخدمين على حجز تذاكر في محاول لتقليص الحضور في التجمع الانتخابي.

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وقالت في مقطع الفيديو" كل من يريد مننا أن يرى القاعة المؤلفة من 19 ألف مقعد خالية تماما أو ممتلئة بالكاد، احجزوا تذاكر الآن، واتركوه يجلس بمفرده على المنصة".

وكان ترامب قد تباهى بأن نحو مليون شخص تقدموا للحصول على التذاكر في القاعة التي تتألف من 19200 مقعد في تولسا.

ولكن الصور أظهرت الآلاف من المقاعد الخاوية. وقال قطاع الإطفاء في تولسا لمجلة فوربس إن نحو 6200 شخص حضروا التجمع، على الرغم من أن الحملة قالت إن العدد كان أكثر من ذلك.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حيث نافس الرئيس الجمهوري ترامب الساعي لفترة رئاسية ثانية نائب الريس السابق جو بايدن مرشح الديمقراطيين.