جديد "غرفة الأحداث"..هل هزأ كيم من ترامب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال الكتاب المرتقب لمستشار الأمن الوطني السابق جون بولتون يثير اهتماما لدى الرأي العام أكثر من غيره، مع محاولات البيت الأبيض حظر نشره.

آخر ما جاء من "الغرفة التي شهدت الأحداث"، على لسان بولتون، يتعلق بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس بلاده دونالد ترامب.



وقال بولتون لشبكة "اي بي سي نيوز" في أول مقابلة قبل نشر كتابه، غدا الثلاثاء، الذي يتضمن انتقادات حادة لترامب، إنه يعتقد بان زعيم كوريا الشمالية "يهزأ" من مفهوم الرئيس الأمريكي لعلاقة الصداقة بينهما.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان ترامب "يعتقد فعليا أن كيم جونج أون يكّن له الود"، أجاب بولتون: "ليس هناك أي تفسير آخر".

وأضاف "أعتقد أن كيم جونج أون يهزأ من كل هذا الأمر"، مستطردا "الرسائل التي عرضها الرئيس على الصحافة، كتبها موظف رسمي في مكتب الدعاية التابع لحزب العمال الكوري الشمالي".

وتابع "رغم ذلك، عرضها الرئيس كدليل على عمق صداقتهما" مشيرا إلى أن الصداقة لا ترقى إلى مستوى الدبلوماسية الدولية.

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وجدد بولتون الذي يوصف بأنه أحد صقور السياسة الخارجية الأمريكية، رأيه بأنه لا يعتبر أن ترامب مؤهل للرئاسة، معربا عن أمله في عدم توليه ولاية ثانية.

وقال إنه لن يصوت لا لترامب ولا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/كانون الثاني القادم.

وحاولت إدارة ترامب وقف نشر كتاب بولتون، الذي يحمل عنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث"، لكن قاضيا أمريكيا رفض ذلك أمس، موضحا أن الأوان قد فات لإصدار أمر بتقييد نشره.

وتم توزيع عدد كبير من نسخ الكتاب على المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيرا مما يتضمنه من انتقادات حادة لترامب.

"دفع الثمن"

والسبت، أكد ترامب أن بولتون سيدفع "ثمنا باهظا" لـ"خرقه القانون" عبر نشر كتابه هذا.

وكتب ترامب على تويتر "بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمنا باهظا"، مضيفا أن بولتون "يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. والآن ستلقى القنابل عليه".