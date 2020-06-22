موسكو وواشنطن تبحثان في فيينا إنقاذ الاتفاق النووي الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث موسكو وواشنطن اليوم الإثنين في فيينا قضية الحد من التسليح النووي قبل 8 أشهر من انتهاء اتفاقية ستارت الجديدة التي تعد آخر معاهدة نووية بين البلدين.
واتفاقية ستارت الجديدة، ظلت سارية لمدة عقد ولكن من المقرر أن تنتهي في فبراير/ شباط المقبل، وهي تضع حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.
وترى الولايات المتحدة أن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا عفا عليها الزمن وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارًا إنها غير مهتمة بالانضمام.
قال الخبير الأمني الروسي، ديمتري سوسلوف، لوسائل الإعلام الحكومية قبل اجتماع اليوم الاثنين إنه من غير المحتمل أن تطيل الولايات المتحدة أمد اتفاقية ستارت الجديدة دون دفع الصين للمشاركة في المفاوضات.
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