"أبطال العراق" في ثالث مرحلة لملاحقة داعش

أطلق العراق، اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في بؤر وجوده في شمال وغرب البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم الإثنين عملية أبطال العراق / المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات في ديالى، سامراء، كركوك من ثلاثة محاور".

وأشار إلى اشتراك قيادة القوات البرية، في قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديال وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة في العملية التي تشارك فيها أيضا قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وأفواج سوات والتكتكي.

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وأوضح رسول أن المرحلة الثالثة تجري في ضوء معلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وأضاف أن "العملية تستهدف مساحة 4853 كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".

وأعلنت بغداد القضاء على تنظيم داعش قبل نحو ثلاث سنوات، بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية تركزت غالبيتها في مناطق شمال وغربي العراق.