مقتل جندي تركي في العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي، الأحد، خلال مواجهات مع متمردين أكراد شمالي العراق، بعد أن شنت أنقرة الأسبوع الماضي هجوما بريا أطلقت عليه اسم “عملية مخلب النمر” ضد حزب العمال الكردستاني.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “جنديا جرح خلال مواجهات في منطقة عملية مخلب النمر” وقضى لاحقا في المستشفى.
ولم تحدّد الوزارة موقع المواجهة، في حين أن الجندي هو الثاني الذي يقتل بعد مصرع جندي أول الجمعة.
وتشنّ القوات التركية باستمرار عمليات تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا وقواعده الخلفية في العراق.
ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
في هذا الوقت، قتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق، وفق ما أفاد مسؤولون محليون، الجمعة، وتقدمت بغداد باحتجاج رسمي.
ولقيت العملية العسكرية التركية تنديدا من جانب بغداد وعدد من الدول العربية، كما استدعت الخارجية العراقية سفير أنقرة لديها وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.
وتزامن الهجوم التركي مع قصف مدفعي إيران طال عددا من المناطق الحدودية في إقليم كردستان العراق، وهو الأمر الذي احتجت عليه بغداد.
وتستهدف تركيا بشكل متكرر حزب العمال الكردستاني، سواء في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، أو في قاعدتهم شمالي العراق، خاصة بعد انهيار عملية السلام بين الجانبين عام 2015.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.