كلوب: لم نملك الفرص الكافية أمام إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن تقبله للنقطة التي حققها فريقه أمام إيفرتون، ضمن أحداث الجولة 30 من الدوري.

وجاءت المباراة بطيئة بعض الشيء، بعدما انتهج إيفرتون أسلوبا دفاعيا، في وقت غابت فيه الجاهزية البدنية عن لاعبي ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "كان قتالا حقيقيا، الفريقان أظهرا إدراكهما أنها موقعة دربي، كانت مشدودة وبدنية، كل اللاعبين انخرطوا في ذلك".

Advertisements

وأضاف "لم نملك الفرص الكافية، أغلب الوقت سيطرنا لكنهم حصلوا على فرص أكبر، دافع إيفرتون جيدا ولم نكن أذكياء في استخدام المساحات، هذا طبيعي عندما تبدأ باللعب مجددا، كرة القدم تبدو مختلفة قليلا لكنني أتقبل ذلك".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة، أشاد كلوب بأداء الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي أنقذ ليفربول من الخسارة بتصديه لهجمة خطيرة من مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين، وقال "كان مدهشا حقا، هكذا يظهر حارس من الطراز العالمي، لم يفعل شيئا على مدار 90 دقيقة ثم أنقذ نقطة لنا، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك".

كما أشار كلوب إلى إمكانية غياب لاعبه جيمس ميلنر عن مباراة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس، بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة، وذكر أيضا أن المدافع الكاميروني جويل ماتيب تعرض لإصابة في أصبع قدمه، لكنه يأمل ألا تكون خطيرة.