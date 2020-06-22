اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين على الخان الأحمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان، فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين بساعات متأخرة من الليل سكان التجمع البدوي الخان الأحمر.

وأفاد نادي الأسير أن جيش الاحتلال داهم العديد من منازل المواطنين في العديد من المحافظات وأجرى تفتيشات وأخضع سكانها لتحقيقات ميدانية، كما اعتقل عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد.

كما اعتقل القوات الاحتلال المواطن باسل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تياسير ونفذت عمليات تفتيش في منازل المواطنين قبل أن تعتقل الشابين قيصر أبو محسن و الأسير المحرر دحام صبيح، كما اقتحمت قرية ثبرة جنوب بيت لحم واعتقلت الشاب علي أبو سرور.

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بينما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة جنين بينهم شقيقان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد ومحمد إبراهيم الشيخ، والشاب وسيم جهاد نزال بعد اقتحام المدينة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما اعتقلت الشاب مؤمن سليم حنون من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله وتفتيشه وهو شقيق الأسير محمد حنون.

إلى ذلك، هاجمت مجموعة من المستوطنين في ساعات متأخرة من الليل، المواطنين من عرب العراعرة "الكعابنة" في منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بإصابة المواطن محمد موسى كعابنة (48 عاما) بجراح متوسطة إثر اعتداء المستوطنين عليه وضربه بأداة حادة في رأسه نقل على إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي لتلقي العلاج.

ويتعرض سكان الخان الأحمر وخاصة من قبيلتي الجهالين والكعابنة لمحاولات اقتلاع وتهجير لتوسيع المستوطنات الكثيرة في المنطقة، وخاصة مستوطنة معاليه أدوميم التي تعد من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.