طمرة: توصية بعدم إرسال الطلاب لابتدائية الرازي بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة، وبالتشاور مع اللجنة المدرسية في ابتدائية الرازي "ه‍"، الأهالي بعدم إرسال أبنائهم وبناتهم إلى الدوام بالمدرسة حتى أن تتبين نتائج فحص فيروس كورونا لإحدى المعلمات في المدرسة، والتي ستجري فحص كورونا بعد أن تبين لها بأنها كانت قرب شخص مصاب بهذا الفيروس.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، إنه "من منطلق درهم وقاية خير من قنطار علاج، نعلن نحن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة، وبالتشاور مع اللجنة المدرسية بالمدرسة الابتدائية الرازي ‘ه‍’ عن التوصية للأهالي الكرام بعدم إرسال أبنائهم وبناتهم إلى الدوام بالمدرسة حتى أن يتبين لنا نتائج فحص فيروس كورونا لإحدى المعلمات في المدرسة، والتي سوف تتوجه لإجراء فحص كورونا بعد أن تبين لها أنها كانت على مقربة من شخص مصاب بهذا الفيروس".

وأضافت أنه "لم ولن نتهاون قط بمثل هذه الأمور، وعليه قررنا التوصية بعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة حتى ظهور نتائج الفحص للمعلمة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين حتى إشعار آخر. لأبنائنا ولبلدنا نسأل خالص السلامة".