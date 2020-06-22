شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيروس كورونا في البرازيل مليون إصابة وأكثر من 50 ألف وفاة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:57 صباحًا, 22 يونيو 2020 م
قالت وزارة الصحة في البرازيل إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميا 50 ألف حالة اليوم في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يبلغ الآن مليون و85038 حالة إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها
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