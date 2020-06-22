الناطق باسم القائد العام يعلن انطلاق عملية ابطال العراق المرحلة الثالثة

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاثنين، عن انطلاق عملية ابطال العراق / المرحلة الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، كركوك من ثلاثة محاور.

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم الاثنين عملية ابطال العراق / المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (( ديالى، سامراء، كركوك )) من ثلاثة محاور، اشتركت فيها قطعات وكما مبين:

اولا: وزارة الدفاع /من خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من ( قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى) وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة.

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ثانياً : وزارة الداخلية / قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وافواج سوات والتكتكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك.

ثالثاً: هيئة الحشد الشعبي / قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

واضاف ان "العملية تستهدف مساحة ( 4853 ) كم 2 ، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".