ترامب يفكر في مقابلة مادورو ولكن ليس الأن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، موافقته على مقابلة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في المستقبل، لكنه أكد رفضه في الوقت الحالي.

وقال ترامب، لموقع "اكسيوس الاخباري الإلكتروني": "ربما أفكر في ذلك..مادورو يود الاجتماع. وأنا لا أعترض مطلقا على الاجتماعات ..سأدرس لقاء الرئيس الفنزويلي ...ولكن في هذه اللحظة أرفضها".

وقلل من أهمية القرار الذي اتخذه في وقت سابق، بالاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد، مشيرا إلى تراجع الثقة في جوايدو.

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وكان ترامب قد أبدى استعدادا في 2018 للقاء مادورو الذي قام أيضا بمبادرات لإجراء محادثات، ولكن لم يتحقق شيء وبد لا من ذلك عززت الولايات المتحدة الضغط.

ولكن ربما تمثل أحدث تصريحات لترامب أوضح إشارة حتى الآن لما وصفه مسؤولون أمريكيون خلال أحاديث خاصة بالإحباط المتزايد بشأن اخفاق إدارته في الإطاحة بمادورو من خلال العقوبات والدبلوماسية.

واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية الأخرى بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ،معتبرين أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 مزورة، لكن الأخير احتفظ بدعم الجيش، بالإضافة إلى تأييد روسيا وكوبا والصين وإيران.