شكرا لقرائتكم الوباء يضرب برلمان العراق.. عشرات النواب أصيبوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بشكل يومي، مع مخاوف حول انهيار النظام الصحي في البلاد، أكشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء أمس الأحد، بأن 6 نواب أصيبو بالفيروس التاجي.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز بحسب ما أفادت شبكة روداو إن "6 نواب أبلغوني بإصابتهم"، مضيفا أن هناك أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب 20 ".

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كما أشار إلى أن 28 موظفاً، بينهم مدير عام، ومعنيين بالأمن في البرلمان أصيبوا أيضا. وأوضح أن "بعض المصايبن في دهوك، هم من العاملين في حماية مجلس النواب من البيشمركة، لذلك من الصعب عقد جلسة برلمان".

يأتي هذا في وقت تتزايد أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، وأمس الأحد أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1646 إصابة جديدة و87 وفاة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ٣٠٨٦٨، في حين بلغت حالات الشفاء ١٣٩٣٥، أما مجموع الوفيات فبلغ حتى أمس ١١٠٠.

يذكر أن 3 محافظات عراقية، فرضت السبت، حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة الفيروس إثر زيادة الإصابات. فبعد ساعات من إعلان محافظة ذي قار فرض حظر شامل للتجول لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل والديوانية حظرا مماثلا لمدة أسبوع.