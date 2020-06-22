شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خطة البرلمان": 5 محاور رئيسية لتعظيم الاستفادة من الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد هى الأكبر على الإطلاق، حيث تم ترجمة الاهتمام بعدد من الملفات فى صورة اعتمادات على أرض الواقع، وهذا يعنى أن العام المالى الجديد سيشهد حسم مصير عدد من الملفات التى ظلت عالقة لسنوات طويلة، بالإضافة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن شعار الموازنة هذا العام هو " ترشيد محكم ورقابة فعالة" حتى تؤتى هذه الاعتمادات ثمارها على الأرض ويكون هناك نتائج ملموسة للمواطنين.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ترشيد الإنفاق من أبرز الموضوعات التى يتم إلقاء الضوء عليها، على أن يتم إعادة النظر فى كافة آليات الإنفاق فى المؤسسات والهيئات والوزارات المختلفة، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.

وشدد الفقى، على ضرورة أن تكون هناك رقابة فعالة على صعيد كافة المجالات، مشيدا بما يتم على الأرض من جهود فى هذا الملف، مطالبا بمزيد من الرقابة، بالإضافة لضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى، وهذا سيكون من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية فى كل محافظة، على أن يتم عمل دراسة وحصر شامل لكافة الأصول والموارد المتاحة فى كل محافظة ومن ثم يتم العمل وفقا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعظيم الموارد.

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وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تشجيع المنتج المحلى، وذلك من خلال تيسيرات ومحفزات لزيادة المنتج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد وفى نفس الوقت لزيادة توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة، على أن يكون هناك اهتمام بملف الزراعة حيث يمثل هذا القطاع أبرز محاور الاقتصاد القومى، وكذلك الصناعة، ومن ثم التصدير وتشجيع المصدرين، وفتح أسواق فى مختلف بلدان العالم.