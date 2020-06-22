حدث ليلاً| 5 مشاهد من امتحانات الثانوية العامة وتطورات الأزمة الليبية بعد تصريحات السيسي



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض محدود.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة.

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مشاورات دولية واجتماع عربي عاجل.. تطورات الأزمة الليبية بعد تصريحات السيسي

تتواصل التعليقات والكشف عن المواقف الدولية لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بشأن التصدي لأي تدخلات خارجية في ليبيا، وتأكيده على حق مصر في الدفاع عن حدودها إذا ما تعرض الأمن القومي المصري للخطر.

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كورونا وغش وبوكليت.. 5 مشاهد من أول أيام امتحانات الثانوية العامة

انطلقت صباح الأحد، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وأدى 667 ألف و315 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

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عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم.. الخارجية ترد على بيان "المجلس الرئاسي" الليبي

استهجن مصدر رسمي مسؤول بوزارة الخارجية، البيان الصادر في مدينة طرابلس الأحد، عن المجلس الرئاسي والذي يسعى مُجددًا للاستقواء على سائر الليبيين استنادًا إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه؛ ما يعد استعدادًا لإهدار الفرصة مجددًا لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق.

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"مزيفة".. وزير التعليم عن تداول صورة لطلاب في حالة غش جماعي

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على شائعة تسريب الامتحانات، قائلًا: "الامتحانات بتحركها جهات سيادية مش الوزارة و لم يحدث أي تسريب".

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أديب: "الحروب كلها خسارة ولو كتب علينا القتال فأهلًا به"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر داعية للسلام على مر التاريخ، ولكن الأمر ينعكس تمامًا حينما يتعلق بأمنها القومي.

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مُتحدث الجيش الليبي: موقف مصر يحمي العرب ومُنقذ من الأطماع التركية

أعرب اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن فخر الشعب الليبي بالدور المصري ويرحب بخطواته، متابعًا: "كنا نتمناها منذ سنوات لمحاربة الإرهاب في المنطقة بأكملها".

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غرفة صناعة الدواء: مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد"

قال الدكتور على الغمراوي، المدير الفني لغرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد" لعلاج فيروس كورونا المستجد، من خلال شركة أسترازينكا، مؤكدًا أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح بمجرد بدء توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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كورونا في الوطن العربي: الفيروس يتمدد خليجياً ومصرياً .. و"دول المغرب" الأقل إصابة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 513 ألفًا و873 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 7آلاف و679 حالة.

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إيطاليا: خلال أسبوع سنضع اللمسات النهائية على خطة للتعافي بعد كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأحد، إن حكومته ستستغرق أسبوعا آخر لوضع خطة وطنية للتعافي بعد جائحة فيروس كورونا.

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كوريا الشمالية: لا تراجع عن إرسال المنشورات الدعائية للجنوب

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها لا تنوي التراجع عن خططها بإرسال منشورات دعائية مناهضة لجارتها الجنوبية، عبر الحدود، مؤكدة أن الاتفاق بين الكوريتين الذي يُحرم مثل هذا الأمر "وثيقة لاغية".

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فرنسا: حصيلة إصابات كورونا تجاوزت ١٩٨ ألفا حالة والوفيات تخطت ٢٩ ألفا

أعلنت فرنسا عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأحد، إلى 29640 وفاة بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.

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