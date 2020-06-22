السيسي يأمر الجيش المصري بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي وسط توتر بشأن تدخل تركيا في ليبيا المجاورة. وتساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس. وبدعم تركي تمكنت حكومة الوفاق من صد هجوم استمر 14 شهرا للسيطرة على طرابلس من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. Advertisements وتدعم روسيا والإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. وقام السيسي يوم السبت بجولة في قاعدة جوية قرب حدود مصر الغربية التي يبلغ طولها نحو 1200 كيلومتر مع ليبيا وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس المصري وهو يشاهد مقاتلات وطائرات هليكوبتر وهي تقلع من القاعدة الجوية.

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