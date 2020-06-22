حالة الطقس: صاف وحار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافياَ بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

وغدان الثلاثاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .