رئيس صربيا يعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية: "تاريخي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس صربيا أليكسندر فوتشيتش،الإثنين، فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي تأجلت بسبب جائحة كورونا، بفارق كبير محققا ما يقرب من ثلثي الأصوات، وفقا لما أكدته النتائج الأولية.



وقال فوتشيتش، معلنا فوزه بعد التوقعات الأولية، إن انتصاره كان "تاريخيا" لأن "من بين3ر3 مليون صوت، حققنا أكثر من 2 مليون صوت".

وأبلغ أنصاره في مقر الحزب التقدمي "لقد حصلنا على تصويت ضخم بتأييد الثقة، وهو أيضا دعوة لنا للقيام بعمل أفضل".





ووفقا لاستطلاع وكالة (سي إي إس آي دي) بناء على استطلاع أراء عينات من اللجان الانتخابية، وسيحصل الحزب على 4ر63 بالمئة من الأصوات، من نسبة إقبال تبلغ حوالي 48 بالمئة.

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يشار إلى أن استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع غير مسموح بها في صربيا.

وسيحصل اشتراكيو وزير الخارجية إيفيكا داتشيتش، شركاء الائتلاف الحاكم، على نسبة 3ر10% ، وفقا للتوقعات.

ومن المتوقع أن يحصل حزب (إس بي إيه إس) المعارض (حزب الإنقاذ) لعمدة مدينة بلجراد أكسندر سابك بـ 9ر3% ليحل ثالثا.

وقاطع جزء من المعارضة الانتخابات، متهمة فوتشيتش بالتلاعب بالإعلام والاقتصاد، وإمالة الساحة لصالحه.

لم يتضح حتى الآن من الذي سيرأس الحكومة المقبلة، حيث يخوض الحزب التقدمي تحت اسم زعيمه، الذي سيرشح ويقترح رسمياً رئيس الوزراء.

