كتاب جون بولتون: ترمب لا يكنّ ودا لماكرون وترودو

واشنطن: "ترمب لا يحبّ ترودو"! هذا ما يزعمه جون بولتون مستشار الأمن الوطني الأميركي السابق في كتابه المرتقب الذي بات بمثابة القنبلة في عالم السياسة الأميركية، وبات يحظى باهتمام وسائل الاعلام.

يقول بولتون في كتابه الذي تنشر الصحافة مقتطفات منه، وسيباع في المكتبا السلوع القادم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كما "أمر موظفيه ذات مرة بمهاجمة ترودو في المقابلات التلفزيونية".

وفي كتاب بولتون التي يحمل عنوان "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض" "The Room Where It Happens"، يسرد بولتون تفاصيل عما جرى في قمة مجموعة السبع، التي عُقدت في كيبيك عام 2018، مشيرا إلى أن "الأجواء كانت مشحونة حينها بين القادة المشاركين في القمة".

وأكد أن التوتر في الاجتماع كان معروفا على نطاق واسع في ذلك الوقت، نظرا لتحرك ترمب لفرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، بما في ذلك منتجات من دول حليفة مثل كندا.

وقال بولتون إن "لدى ترمب مشاعر سلبية تجاه زعيمي كندا وفرنسا".

وذكر بولتون أن ترمب لم يكن يحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أو ترودو، لكنه تحمّلهم من أجل المصالح، وأضاف: "أفترض أنهما فهما ما كان يفعله وردّا بالمثل، ولعبا جنبا إلى جنب لأنه يناسب مصالحهما وألا يكونا في مشاجرة دائمة مع الرئيس الأمريكي".

وأكد أن الزعماء كانوا يكافحون من أجل صياغة بيان ختامي في المؤتمر.

ولفت بولتون إلى أن ماكرون وترودو "ضغطا على الرئيس الأمريكي المُتعب، لقبول بنود سياسية والتي يختلف معها ترمب".

وأضاف أن ترمب "لم يكن مستعدا لاجتماع قمة السبع كما لم يفهم القضايا التي تجري مناقشتها".

رفض كل من البيت الأبيض ومكتب ترودو التعليق على كتاب بولتون.

صرح مسؤول آخر كان حاضرا في اجتماع مجموعة السبع لـ CBC News أن اجتماع القادة نفسه كان وديا للغاية، ولكنه يتفق مع بولتون على أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه وصل إلى القمة دون علم بالقضايا.

والسبت، ردّ قاض فدرالي أميركي التماساً قدّمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يصف فيه الرئيس ترمب بأنه "فاسد" و"غير كفء".

ووزع الكتاب فعلا على عدد كبير من المكتبات ليبدأ بيعه الأسبوع المقبل، واعتبر القاضي رويس لامبرت أنه فات الأوان لإصدار أمر بتقييد نشره.