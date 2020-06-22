شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بورسعيد يتقدم بمذكرة لوزارة الصحة لإنشاء مدرسة تمريض للذكور بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن إنشاء مدرسة تمريض للذكور أو فتح فصل للذكور بمدارس التمريض بمحافظة بورسعيد، وقال "فرغلي"، في مذكرته لوزيرة الصحة: "نظرا لكون محافظة بورسعيد هي أولي محافظات الجمهورية التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وأصبحت المحافظةفي أمس الحاجة إلي الأطقم الطبية المختلفة لا سيما أطقم التمريض من الجنسين، لذلك نطلب إنشاء مدرسة تمريض للذكور، حيث إنه لا يوجد أي مدرسه تمريض ذكور في المحافظة".

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وأشار النائب أحمد فرغلي، إلي أن الهدف من ذلك الطلب هو رفع العبء عن أبناء المحافظة من الذكور الراغبين في التقدم لمدارس التمريض من مشقة السفر للالتحاق بمدارس تمريض ذكور في محافظات أخري، لاسيما وأن مدارس التمريض الموجودة في المحافظات الأخرى لا تقبل غير أبناء محافظاتها.

وأوضح نائب البرلمان عن محافظة بورسعيد، أنه الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، قامت بتوجيه الطلب إلي مدير إدارة مدارس التمريض للدراسة وإمكانية التنفيذ.