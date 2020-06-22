شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم البرلمان" يراهن على وعى أولياء الأمور لتقليل التكدس أمام اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم وتواصل بين أعضائها على مدار الساعة وبشكل كامل خلال فترة تأدية امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن اللجنة رصدت أن الأمور جاءت على ما يرام والانطباع العام لأول يوم يذهب لنجاح الوزراة فى إتمام المهمة، مشددا على أن وزارة التربية والتعليم التزمت بما تم الاتفاق عليه من معايير وإجراءات الوقاية لضمان السلامة للطلبة وتحقيق التباعد الاجتماعى وتم متابعة الحالة الصحية للمعلمين والقائمين على الإشراف باللجان .

ولفت إلى أن الأزمة التى ظهرت جليا فى أول يوم امتحانات الثانوية العامة هى ازدحام وتكدس أولياء الأمور أمام عدد من لجان الامتحانات مضيفا: نراهن هنا على وعي أولياء الأمور فى منع الاحتشاد خلال الأيام القادمة للامتحانات أمام اللجان"، موجها رسالة لهم بضرورة عدم التواجد، قائلا: "حرصا على صحة أبنائكم..فلتتركوهم يؤدوا الامتحان.. ويصلون لمنازلهم فى سلام..ولتبتعدوا عن المدارس".

وشدد على أن الأزمة هنا تتطلب تغيير الثقافة المتبعة لدى الأهالى فى الاطمئنان على أبنائهم خاصة مع ما تفرضه أزمة فيروس كورونا من ظروف استثنائية تتطلب مننا جميعا عدم الاحتشاد والحد من فرص الاختلاط وترك الفرصة للأجهزة المعنية فى تأمين أبنائنا وفى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة .

Advertisements

واعتبر أن وقوع أخطاء فردية فى أول يوم للامتحانات أمر متوقع، مؤكدا على ثقته فى تلافيها خلال الأيام القادمة، قائلا " لدينا 5 آلاف لجنة تؤدى فيها الامتحانات وسيتم تدارك أى خطأ قد يحدث ..واللجنة تتابع أى شكوى يتم رصدها ويتم التواصل الفورى مع وزارة التربية والتعليم لحلها ".

وكانت قد قررت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة استبعاد معلمة مصابة بكورونا بعد دخولها لجنة الامتحان، حيث أكد أحد مسئولى اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحد داخل اللجنة وتم حجزها على باب اللجنة من الداخل وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أى مشكلة.