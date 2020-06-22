مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، صباح اليوم الاثنين، أنه يحث جميع أطراف الأزمة الليبية على الالتزام بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات على الفور.
وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أنه يجب البناء على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين.
وأوضح المجلس بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الأطراف.
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