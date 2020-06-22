عدد الوفيات بسبب كورونا في البرازيل يتجاوز 50 الفا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 في البلاد تجاوز عتبة الـ 50 ألفا يوم الأحد.

وتوفي 641 شخصا إضافيا بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات إلى 50 الفا و 617 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وقالت السلطات إن أكثر من مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، من بينهم 17 الفا و 459 اصابة خلال اليوم الماضي.

ومن المرجح أن يكون عدد الحالات أعلى بكثير مما هو معلن وفقًا للخبراء بسبب انخفاض معدل إجراء الفحوصات.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بأكثر من 110 ألف حالة، كما أن بها أكبر عدد من الإصابات، بأكثر من 2.2 مليون شخص، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز.