رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ أستاذين لحصولهما على جائزتي الدولة التقديرية في الفنون والآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):

هنأ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الأحد، الأستاذين بالجامعة الحاصلين على جائزتي الدولة التقديرية في مجالي الفنون والآداب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور فاروق الجبالي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون من وزارة الثقافة، والدكتور فوزي محمود أحمد خضر الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية لحصوله على جائزة التفوق في مجال الآداب من وزارة الثقافة.

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