تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا

أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا، الذي كان مقررا عقده الاثنين، وذلك حتى يوم الثلاثاء.

ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي قوله إنه

تقرر تأجيل الاجتماع من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.

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وجاء قرار عقد الاجتماع بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ

لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وقد حصل الطلب على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من عدة دول.

ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.