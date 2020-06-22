متحدث الجيش الليبى يعلن فرض منطقة حظر جوى فوق مدينة سرت

أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن القوات الجوية للجيش ستتعامل مع أى هدف يهدد الأراضى الليبية.

وأعلن المسمارى فى كلمة أوردتها قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الأحد - فرض منطقة حظر جوى بطول 200

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كم فوق مدينة سرت ومحيطها تبدأ من شرق المدينة وتمتد حتى منطقة الهيشة، مشددًا على أن المعركة التى يخوضها الجيش الوطنى الليبى ليست معركة وطنية بل إنها معركة خطيرة جدا تتعدى الحدود الوطنية وحتى الإقليمية.

وأكد المسمارى، أن العدوان التركى واحتلاله المباشر للأراضى الليبية هو تهديد أمنى ليس على ليبيا ومصر والمنطقة العربية فقط بل وعلى أوروبا أيضًا، مشددًا على أن الموقف الذى أعلنته مصر مؤخرًا يأتى إدراكًا منها أن هذه المعركة هى معركة قومية عربية.