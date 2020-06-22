BOLTON BOOK : إردوغان متطرف وداعم للإخوان

حظي كتاب مستشار الأمن الوطني الأمريكي السابق جون بولتون، «الغرفة التي شهدت الأحداث»، بترقب كبير، نظرا لمنزلة الكاتب وطبيعة المعلومات التي أوردها. ومع انتقاد بولتون لترمب الذي وسم بعدائه للإسلام، إلا أنه أخذ على هذا الأخير عدم إدراكه أن إردوغان كان إسلاميا راديكاليا يدعم الإخوان والمتطرفين في الشرق الأوسط. أبرز ما ذكره بولتون عن إردوغان داعم للإخوان المسلمين يموّل حزب الله وحماس يساعد إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية



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