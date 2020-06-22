شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها عن تسجيل دول القارة الأفريقية 298 ألف و 370 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إلى غاية اليوم.

وأضاف بيان صادر عن المركز أنه تم تسجيل 142 ألف و 745 حالة شفاء من الفيروس في دول القارة، لافتًا النظر إلى وفاة 7944 شخصا بهذا الوباء، وذلك بالتزامن مع وجود نحو 140 ألف مصاب داخل المستشفيات يتلقون العلاج. وتتصدر جمهورية جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية، من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تجاوزت إصاباتها 92 ألف حالة مؤكدة، تليها مصر بأكثر من 50 ألف إصابة.