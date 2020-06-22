شكرا لقرائتكم خبر عن أقرها مجلس النواب.. تعرف على خطة زيادة الإنتاج الحيواني فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اهتماما بتأمين الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني.

1- زيادة الإنتاج الحيواني من 1.27 مليون طن عام 2018/2019 إلي 1.5 مليون طن عام 2020/ 2021.

2- التوسع في مشروع إنتاج البتلو مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 80% إلي 82%.

3- زيادة الإنتاج من الالبان من نحو 7.8 مليون طن عام 2018/2019 إلي 9.5 مليون طن عام 2020/2021 مما يرفع نسبه الاكتفاء الذاتي من 92 % إلي 96%َ.

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4- تستهدف زيادة الانتاج المحلي من الدواجن (بدارى التسمين) من نحو مليون طن عام 2018/2019 إلي نحو 1.2 مليون طن مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء إلي نحو 95% مما يقتضي زيادة الطاقة الإنتاجية لبداري التسمين من 800 مليون إلى مليار طائر/ سنة.

5- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اللقاحات وتيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الجديدة.

6- زيادة مصانع الأعلاف المرخصة لتصل إلي 250 مصنعا في عام الخطة.