شكرا لقرائتكم خبر عن أقرها مجلس النواب.. تعرف على خطة زيادة الإنتاج الحيواني فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اهتماما بتأمين الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني.
وفي هذا الصدد، نستعرض خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الحيواني :
1- زيادة الإنتاج الحيواني من 1.27 مليون طن عام 2018/2019 إلي 1.5 مليون طن عام 2020/ 2021.
2- التوسع في مشروع إنتاج البتلو مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 80% إلي 82%.
3- زيادة الإنتاج من الالبان من نحو 7.8 مليون طن عام 2018/2019 إلي 9.5 مليون طن عام 2020/2021 مما يرفع نسبه الاكتفاء الذاتي من 92 % إلي 96%َ.
4- تستهدف زيادة الانتاج المحلي من الدواجن (بدارى التسمين) من نحو مليون طن عام 2018/2019 إلي نحو 1.2 مليون طن مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء إلي نحو 95% مما يقتضي زيادة الطاقة الإنتاجية لبداري التسمين من 800 مليون إلى مليار طائر/ سنة.
5- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اللقاحات وتيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الجديدة.
6- زيادة مصانع الأعلاف المرخصة لتصل إلي 250 مصنعا في عام الخطة.
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