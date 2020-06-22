استطلاع رأى تركى يكشف تدهور شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية

كان رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، قد شن هجوما حادا على نظام اردوغان وسياسات حزب العدالة والتنمية الاقتصادية مؤكدًا أنها أوصلت تركيا إلى الحضيض.

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وشدد داود أوغلو، خلال تصريحات تليفزيونية تركية نقلها موقع تركيا الان على أن ما وصلت إليه تركيا من اقتصاد متدن يعود إلى السياسات الاقتصادية الكارثية التي يتبعها الحزب الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون أن يكون للأمر أدنى علاقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رصيد الميزانية الأولى سجل أرقامًا بالسالب لأول مرة منذ عام 2002.

وقال رئيس حزب المستقبل التركي، متسائلاً عن مصير 110 مليار في الميزانية لا يعلم أحد مصيرهم: "في العام 2016، عندما كنت في موقع المسؤولية، كان عجز الميزانية لـ12 شهرًا سالب 12 مليار ليرة تركية. والآن يبلغ عجز الـ12 شهرًا سالب 117 مليار ليرة، الآن لن أتساءل، أين ذهببت الــ110 مليار ليرة؟ أين ذهب الصندوق الاحتياطي؟ إلى من يتم تحويل موارد الميزانية هذه؟ الميزانية الأولية مهمة للغاية في الاقتصاد.