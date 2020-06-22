شكرا لقرائتكم خبر عن ‏نشطاء عرب: لو كان الإخوان يحكمون مصر لسالت دماء الليبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت التغريدات المؤيدة للموقف المصرى تجاه ليبيا، الذى عبر عنه الرئيس السيسى فى كلمته الأخيرة، حيث أبدى نشطاء عرب سعادتهم بالدور الذى تضطلع مصر للقيام به.

قال الناشط السعودى منذر الشيخ المبارك عبر حسابه فى تويتر "للحظة واحدة تخيل كيف سيكون حال أهلنا فى ‎ليبيا وكم من الدماء ستسال لو كان ‎الإخوان هم من يحكمون ‎مصر وأى ألم سيعيشه كرام مصر وهم يرون الأتراك ذهاباً وإياباً على مصر ويستدعى حاكمها إلى ‎تركيا لمقابلة أردوغان فالحمد لله أولاً وآخراً حفظ الله جيش مصر".

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية فى الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبى مجلس النواب الليبى.

هذا فيما أكد مجلس مشايخ قبائل ترهونة، احترامهم للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، واحترام المبادرة المصرية التي تضمنت كل مسعا دولي وإقليمي صادق لإيجاد حل للملف الأمنى الليبى.

وأعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة فى بيان تأييده المطلق لما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم حول ليبيا، وبحضور وفد عن القبائل الليبية، الذى أكد على السيادة الليبية، وضرورة المحافظة عليها من خلال الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وحيا مجلس مشايخ وأعيان ترهونة مصر الكنانة قيادة وشعبا، مؤكدا ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.