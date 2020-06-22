مصير البطولة الاحترافية “يحدد” يوم الثلاثاء في قبة البرلمان

يقدم عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بعد غد الثلاثاء، أمام البرلمان خطة استئناف الأنشطة بالمغرب ومواعيد عودتها، بينها البطولة الاحترافية التي توقفت عجلتها عن الدوران بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وسيناقش الفردوس وضعية قطاع الشباب والرياضة في ظل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة وخطة عملها بعد فترة الحجر الصحي، ومدى تأثير هذه الفترة على الرياضات الجماعية والأندية والتظاهرات الرياضية.

وكشف مصدر مطلع أن يوم الثلاثاء سيكون حاسما في تحديد مصير البطولة الاحترافية بعد إجراءات تخفيف الحجر الصحي والسماح باستئناف الأنشطة الرياضية.

وفي سياق متصل، يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اليوم ذاته بداية من الساعة الثانية زوالا، اجتماعا مع أندية القسم الوطني الأول والثاني لكرة القدم الاحترافية والعصب الجهوية والعصب الوطنية لكرة القدم هواة وكرة القدم النسوية وكرة القدم المتنوعة، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية(visioconférence ) وفق بلاغ للجامعة.