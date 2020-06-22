“بنت ستاتي” تشتكي من تعرضها للسرقة من طرف مشتركة في برنامج “سديم”رغدة

تتهم مغنية الراب “إيلي”، المعروفة بـ”بنت الستاتي”، المدونة الأردنية رغدة، التي اشتهرت في برنامج صناع المحتوى “سديم”، بسرقة موسيقى أغنيتها، واستخدامها في عمل غنائي أصدرته، أخيرا.

وأصدرت رغدة، أول أمس الجمعة، أغنية راب، تفتخر فيها بنفسها، وجمهورها، بعنوان “جيش رغدة”، واستطاعت بفضلها احتلال مراتب أولى في “ترند” يوتوب بدول عربية عديدة، منها المغرب، حيث تحتل، حاليا، الرتبة الأولى.

واتضح، من خلال الاستماع إلى الأغنيتين معا، “جيش رغدة”، و”سمنتاكي” لإيلي، أن الموسيقى فيهما متطابقة، علما أن هذه الأخيرة أصدرت أغنيتها، قبل 3 أشهر.

وقالت “إلي” إنها حصلت على الموسيقى، التي كانت متاحة للجميع، في وقت سابق، مقابل 70 دولارا، كما قال صديق لها، اشتغل معها على الأغنية، أن أكثر شيء حز في نفسه، أن مغاربة برنامج “سديم”، المطلعون على موسيقى الراب في المغرب ساهموا في عمل رغدة.