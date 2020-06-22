زعيمة حزب بسبتة تعارض إلغاء شعيرة عيد الأضحى: كيف أجازت الحكومة حفلات الزفاف وألغت العيد!

استنكرت فاطمة حسين حامد زعيمة حزب “الحركة من أجل الكرامة والمواطنة” بسبتة المحتلة، قرار الحكومة المحلية في المدينة القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت حامد في فيديو نشره موقع “إلفارو”: “حكومة سبتة خلطت بين صلاة عيد الأضحى التي يؤديها المئات من المسلمين في المساجد، وشعيرة عيد الأضحى التي تقام في الأوساط الأسرية بعيدا عن أي اختلاط بين الناس”.

وأردفت زعيمة الحزب الذي غالبية أعضائه من المسلمين في معرض حديثها: “نريد من رئيس حكومة سبتة أن يشرح لنا السبب، لأنه لا توجد حجة موضوعية أو قانونية أو صحية… كما أنه لم يتم منع الاحتفالات بعيد الأضحى في مليلية، رغم أن هناك نفس المعايير”.

واستغربت حامد، من السماح لتنظيم حفلات زفاف يحضرها 300 شخصا، بينما يتم منع شعيرة نحر أضحية العيد، ما اعتبرته أمرا غير مقبول.

وكانت الحكومة المحلية بسبتة المحتلة قد قررت يوم الجمعة الماضية، إلغاء شعيرة عيد الأضحى، المقرر في نهاية شهر يوليوز المقبل، مخافة أن يتسبب ذلك في تفشي فيروس كورونا من جديد في المدينة.