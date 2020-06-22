شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: الديمقراطيون يسعون لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": يسعى الديمقراطيون هذا الأسبوع لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة.. أعضاء الكونغرس الجمهوريون سيقاتلون لإفشال مشروع الديمقراطيين. وأضاف، يجب أن نحمي ونعتز بشرطتنا فهي تحافظ على سلامتنا.

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