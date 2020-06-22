شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم أمس الأحد، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة.

وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو.