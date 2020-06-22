شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 50 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ثاني أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة يبلغ الآن مليون و85038 حالة إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها السبت.
ويقول خبراء إن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 50 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.