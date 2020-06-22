شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 50 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميا 50 ألف حالة أمس الأحد، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ثاني أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة يبلغ الآن مليون و85038 حالة إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها السبت.

ويقول خبراء إن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.