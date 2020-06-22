روسيا: اللقاح المطور يحمي من كورونا لمدة عامين

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وقال المدير: "يتم التطعيم على مرحلتين، علاوة على ذلك.. مما يجعل من الممكن ليس فقط الحصول على مناعة وقائية، ولكن على فترة أطول".
وأضاف: "يضمن هذا النهج أن الشخص الذي تلقى هذا اللقاح.. سيكون محميًا من العدوى المحتملة بفيروس كورونا لمدة سنتين على الأقل، وربما لفترة أطول".
وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا قد صرحت في وقت سابق بأنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم "غامالي" في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت غوليكوفا: "فيما يخص المواعيد.. ومتى من المتوقع إنتاج اللقاح في عام 2020.. هناك ثلاث مؤسسات رائدة في هذا المجال. بينها المؤسسة الفيدرالية، معهد غامالي، الجميع يعرفه جيدًا، وهو يعمل بالتعاون مع المعهد الثامن والأربعين بوزارة الدفاع الروسية. وستجري التجارب السريرية في معهد غامالي والمعهد الثامن والأربعين لوزارة الدفاع بين شهري يونيو وأغسطس 2020.. وبناءً على ذلك، فإن الإنتاج الصناعي المفترض سيكون في سبتمبر".
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