شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 11 بإطلاق نار في مدينة منيابوليس والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الشرطة في تغريدة على «تويتر» أن شخصا قتل وأصيب 11 في إطلاق نار في مدينة منيابوليس الأمريكية في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.

وأضافت الشرطة في التغريدة «قتل رجل وأصيب 11 بجروح لا تهدد حياتهم». وجاء في تغريدة منفصلة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا لمستشفيات في المنطقة.

وأصبحت مدينة منيابوليس محورا لاحتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة وحول العالم؛ بعد أن شهدت مقتل الأمريكي الأعزل الأسود جورج فلويد وهو رهن احتجاز شرطة المدينة الشهر الماضي.

وليس هناك دلائل على أن إطلاق النار له صلة بما جرى لفلويد. وذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن السلطات لم تحتجز أي شخص على صلة بواقعة إطلاق النار حتى الساعة الرابعة من صباح أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

من جهته، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد من أنصاره الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا في محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.