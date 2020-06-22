أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق حاليا في بلاغات عن عدة عمليات طعن وقعت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت في متنزه في بلدة ريدينج بجنوب شرقى إنجلترا بالقرب من لندن.

وبحسب صحيفة تليجراف أسفرت عمليات الطهن عن سقوط ثلاثة قتلى ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينج في بريطانيا