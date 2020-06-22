12 مليون منشور.. "عقاب ثأري" من كوريا الشمالية ضد الجارة الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الشمالية، الإثنين،أنها جهّزت ملايين المنشورات الدعائية المناهضة وآلاف البالونات لإرسالها إلى كوريا الجنوبية في "عقاب ثأري" ضدّ الجارة الجنوبية.



وكشف تقرير أوردته، وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، عن أن التجهيزات لأكبر حملة توزيع منشورات ضد العدو شارفت على الانتهاء، موضحا أنّ مؤسسات نشر وطبع من جميع المستويات في العاصمة جهّزت 12 مليون منشور من جميع الأصناف.

وأوردت الوكالة الخبر غداة إعلان الشمال التجهيز لحملة ترويج منشورات معادية للجنوب ردّاً على إرسال منشورات معادية لنظام بيونج يانج عبر الحدود.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد قالت،السبت، إن بيونج يانج تستعد لإرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية منددة بالمنشقين الكوريين الشماليين وبكوريا الجنوبية في أحدث رد على المنشورات التي يتم إرسالها من الجنوب مع تصاعد حدة التوترات بين البلدين.

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ولفت التقرير، إلى أنّه تم إعداد أكثر من "ثلاثة آلاف بالون من جميع الأصناف قادرة على إيصال المنشورات إلى عمق كوريا الجنوبية".

وفجرت بيونج يانج، الثلاثاء الماضي، مكتبا للاتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين ومن كوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق المنشورات.



ويأتي تفجير المكتب بعد إعلان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون نهاية الأسبوع، "قريبا، سيظهر المشهد المأساوي لمكتب التنسيق المشترك بين الشمال والجنوب وهو منهار تماما".

وتوالت ردود الأفعال عقب زيادة التوتر اليوم بين الكوريتين، حيث عبرت روسيا عن قلقها حيال الموقف في شبه الجزيرة الكورية ودعت الطرفين لضبط النفس لكنها لم تعلن خططا حتى الآن لإجراء اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى.