غضب شعبي ضد وزير الصحة اللبناني عقب "رقصة كورونا"

في اليوم الذي سجّل فيه لبنان 51 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة منذ أسابيع، كان وزير الصحة اللبناني المحسوب على حزب الله حمد حسن، محمولا على الأكتاف ويرقص مكرّما لنجاحه في مكافحة "وباء كورونا"، في بلدته بمنطقة بعلبك وسط حشد كبير من الأشخاص.

وجاء هذا المشهد الذي صدم المجتمع اللبناني، في وقت لا تزال توصيات وزارة الصحة والمؤسسات المعنية تدعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء وتفادي التجمعات والإختلاط، وهي الإرشادات والتعليمات التي لطالما دعا إليها وزير الصحة بنفسه طوال الأشهر الماضية، مؤكدا أن لبنان نجح في خطة مواجهة الوباء.





وأثار الفيديو الذي انتشر في لبنان انتقادا واسعا وسخرية من قبل المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن بعض المشاركين يضع الكمامة والبعض الآخر غير ملتزم بأي إجراءات.

وقال الصحفي فارس خشان على حسابه على تويتر قائلا: "من بعلبك أدهش وزير الصحة حمد حسن العالم إذ أنه حشد احتفاء به عدد يفوق عدد المصابين الجدد في لبنان بكورونا على الرغم من تسجيلهم اليوم رقما قياسيا".

وأضاف ساخرا "تستحق الزفة معاليك فإجراءاتك مفخرة الأمة مثل ما هي تغريداتك مدرسة في سلالسة التعبير". وأرفق التغريدة بهاشتاغ "وج الصحارة الحكومية".

وكتب الاعلامي سلمان عنداري "رقص الوزير رقصة انتصار مجهول .. رقصة بناء الصورة الشعبية في بلد يموت ويحتضر. حكومة انجازات ترقص كل يوم على انجاز .. حكومة موت الشعب البطيء...".





من جهتها، قالت الناشطة سنان العرب "وزير الصحة يحتفل بالانتصار .. سيق وترس وكورونا"، بينما وصف الناشط ساري رشيد الرقصة بـ "رقصة الكورونا".



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ونشرت صفحة "عامية تشرين" (أحدى مجموعات الحراك المدني) الصورة وكتبت "وزير الصحة مكرما على جهوده .. فعلا مثالا يحتذى به.. صحة المواطنين معلقة بهكذا نموذج".

وكتبت الناشطة مريم لحّام على صفحتها على فيسبوك ساخرة "رقصة الدبكة هذه في حفل تكريم وزير الصحة في بعبلك احتفالا بصرامته بتطبيق الإجراءات المناسبة للوقاية من كورونا ومواجهة تفشيها ... صحيح أن هناك نصف متر بين الشخص والآخر لكن للأمان الوزير والمرافقون الذين حملوه على أكتافهم وضعوا كمامة".

فيما نشر الناشط علي مكي صورة الوزير محمولا على الأكتاف مذيّلة بعبارة "فارس الكوفيد العربي" شارك الصحفي محمد بركات الفيديو كاتبا "وزير التباعد الاجتماعي والتلاصق الاستهبالي والصحّة العامة".





وكتب جورج قزي "على تويتر" تكريم وزير الصحة لأنه اتخذ الاجراءات المناسبة للوقاية من كورونا .. كورونا يرقص الدبكة معهم".

وفي احتفال تكريمه قال حسن إن "وزارة الصحة العامة ورغم ضعف الإمكانيات، تحولت إلى مرجعية علمية طبية بإمتياز، تحملنا المسؤولية فكانت النموذج العالمي، اقتنعنا أن ما نقوم به هو الصح وما زلنا عند 51 إصابة اليوم 32 منهم من الأغتراب، واعرف كم هو صعب هذا التحدي، وعلينا تحمل المسؤولية بأن نكمل المشوار".

وتابع القول :"حققنا نقاطاً متقدمة بشهادة عالمية لكننا لم ننته، في الثاني من يوليو (تموز) هناك عودة لأبنائنا من الأغتراب وعلينا الإلتزام بالإرشادات الاحترازية التي كانت مؤلمة، لكن ما هو مهم هو الصحة والأمان".





وبعد تسجيل يوم أمس 51 إصابة يرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1587.

وأعلنت وزارة الصحة عن توجّه فرق طبية من، وبناءً لتوجيهات من الوزير حمد حسن، إلى أكثر من منطقة لبنانية شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بهدف إجراء فحوصات موجهة لمخالطين ومعرضين للإصابة بالعدوى، وتحديد الواقع الوبائي في هذه المناطق بهدف السيطرة على الفيروس واحتواء انتشاره.