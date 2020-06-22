حمدوك يعتذر عن تأخر إجلاء السودانيين العالقين بالخارج

تقدم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بالإعتذار لمواطني بلاده العالقين في الخارج بسبب تدابير كورونا، إثر المعاناة التي لحقت بهم جراء تأخر عمليات إجلاءهم.

وبدأ السودان، السبت، حملة واسعة لإجلاء العالقين من مختلف دول العالم جوا وبرا، ووصلت مطار الخرطوم الدولي بالفعل، عددا من الرحلات.

وقال حمدوك، على صفحته الرسمية بفيسبوك،: "أُرحب بشدة بعودة مواطنينا السودانيين العالقين بالخارج، بعد أن بدأت عمليات التفويج بنجاح في مرحلتها الأولى، وتتواصل إن شاء الله في الأيام القادمة".

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وأضاف أن ظروف جائحة الكورونا فرضت علينا، مثل غيرنا من دول العالم، اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي المرض الذي لم تكن لدينا الاستعدادات لمواجهته، وكان من بينها قفل الحدود والمطارات والمعابر.

وشدد رئيس الوزراء السوداني، بأن هذه الإجراءات كانت قاسية على بعض المواطنين، تعرضوا خلالها لظروف صعبة، وأنهم حاولوا تخفيفها عبر عمل سفارات البلاد بالخارج.

وتابع القول :"إننا إذ نرحب بعودتهم لبلادهم، نود إن نعتذر لهم عن هذه المعاناة، ونعدهم إن نعمل بكل جهد ممكن لإصلاح النظام الصحي، في إطار عمليات الإصلاح الشامل، حتى لا تتكرر مثل هذه المعاناة".