الكنيسة الأرثوذكسية بمصر تدعم خطوات الدولة للدفاع عن الأمن القومي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، دعمها الكامل لجميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لحماية الحدود، والدفاع عن الأمن القومي المصري.



وأضافت في بيان، أنها تتابع بمزيد من الاهتمام، التطورات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وثمنت الكنيسة حرص مصر الدائم على التمسك بالمسارات الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها الشرعية و التي لم تفرط فيها مصر يومًا ما.

كما أعربت الكنيسة عن دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية التي قدمت عبر التاريخ القديم والحديث نموذجًا مشهودًا له في التضحية والبطولة.

Advertisements

وأشارت الكنيسة في بيانها، أنها كمكونٍ أساسي من المجتمع المصري، تدعو الجميع إلى الاصطفاف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات، لتبقى مصر دومًا في آمن وسلامٍ وأمان.

وكان الأزهر الشريف قد أكد تأييده للقيادة المصرية ودعمها في كل ما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها.

وقال الأزهر في بيان له، الأحد، إنه يتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي.

وأكد مجددا رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته.