محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
انتحر شاب، مساء الأحد، بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرته دائرة قسم أول سوهاج، بسبب خطبة فتاة كان يرغب في الزواج منها.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج بإلقاء شاب نفسه من شرفة الطابق الثالث بمنطقة الحويتي دائرة القسم.
تبين من التحريات إقدام "كريم. ج" 18 عاما، على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرته.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب إقدام المذكور على الانتحار خطبة إحدى الفتيات التي كان يرغب في الزواج منها.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، حرر محضرًا بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب خطبة فتاة.. انتحار شاب بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.