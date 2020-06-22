بسبب خطبة فتاة.. انتحار شاب بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتحر شاب، مساء الأحد، بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرته دائرة قسم أول سوهاج، بسبب خطبة فتاة كان يرغب في الزواج منها.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج بإلقاء شاب نفسه من شرفة الطابق الثالث بمنطقة الحويتي دائرة القسم.

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تبين من التحريات إقدام "كريم. ج" 18 عاما، على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب إقدام المذكور على الانتحار خطبة إحدى الفتيات التي كان يرغب في الزواج منها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، حرر محضرًا بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.