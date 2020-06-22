"المحامين" تعلن تشكيل هيئة مكتب المجلس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، الأحد، وأسفر عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.
وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة".
وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".
وكشف أن الرأي استقر على تشكيل هيئة المكتب من أولًا بالوكالة وهم مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كلًا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.
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