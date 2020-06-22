لم يوفر لها الرعاية الطبية.. سحب رخصة فندق بالعين السخنة بسبب ابنة نزيلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، تحقيقًا فيما ورد من إحدى النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة، بسبب ما وصفته بتقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها المريضة.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن إدارة الفندق محل الواقعة، قصرت في متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، مضيفًا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية، من خلال إيقاف المدير المسئول لمدة 3 أشهر، وسحب ترخيص الفندق.

وأضاف العاصي، أن المدير هو المسئول أمام الوزارة في هذا الشأن، وأن التقصير في توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبي على سمعة مصر السياحية، خاصة في ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة في أقرب وقت، علاوة على أن هذه الواقعة تعتبر مخالفة للضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التي تم منحها شهادة السلامة الصحية.